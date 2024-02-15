"لن يتكرر مجددا".. أول تعليق من لاعب الزمالك بعد إيقافه لأجل غير مسمى

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه عمار ياسر لاعب فريق الزمالك مواليد 2005، رسالة للجماهير ومجلس الإدارة، بعد خروجه عن النص في مواجهة الأهلي الماضية ببطولة الجمهورية.

وكتب عمار ياسر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "إلى جماهير نادي الزمالك، ومجلس الإدارة، وجميع القائمين وكل القائمين على إدارة كرة القدم في النادي".

أضاف: "أتقدم باعتذار عما بدر مني من رد فعل، أثناء تبديلي في مباراة فريقي أمام الأهلي، وإن شاء الله لن تصدر مني هذه التصرفات مرة أخرى.. الزمالك أولا".

أكمل: "كذلك أتقدم بالاعتذار إلى فريق 2005، وجهازه الفني بقيادة الكابتن محمد عبد الله وزملائي بالفريق، وأتقدم بالاعتذار أيضا للكابتن والقدوة عبدالواحد السيد".

وأتم تصريحاته: "وأكرر أن هذا الأمر ما هو إلا انفعال ملعب ولن يصدر مني مرة أخرى".

وكان محمد عبدالله المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2005، قرر إيقاف عمار ياسر لأجل غير مسمى، وعدم تصعيده للمران مع الفريق الأول، بعد اعتراضه غير اللائق فور تغييره في مباراة الأهلي ببطولة الجمهورية وتركه للملعب.

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