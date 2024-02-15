تحديد رواتب الجهاز الفني.. و"عبد الواحد" مفاجأة التوأم

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ مسؤولو المنتخب الوطني صفحة جديدة بعد تعيين حسام حسن مديراً فنياً خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا.

ووقع حسام حسن عقود توليه المهمة في جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة على أن يتم تقديمه اليوم الخميس في مؤتمر صحفي في فندق بالتجمع الخامس.

وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة التهنئة للتوأم حسام وإبراهيم حسن على تولى تدريب منتخب مصر، مع التأكيد على توفير جميع متطلبات الفريق لتحقيق طموحات وآمال الجماهير المصرية .

واستقر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب وجاء كالتالي : طارق سليمان مدرب عام ، ومحمد عبد الواحد مدرب ، وسعفان الصغير مدرب حراس ، ومانويل باريونوفو مدرب أحمال "برازيلي " ، ووليد بدر : مدير إداري كما تقرر استمرار الجهاز الطبي و الإداري ومحمود سليم محلل الأداء.

ويمتد عقد حسام حسن مع المنتخب حتى 2026، وهي نفس المدة التي كان ينتهى فيها عقد البرتغال روي فيتوريا، حيث يستهدف الاتحاد إعداد جيل لمونديال 2026 بالولايات المتحدة والأمريكية وكندا والمكسيك.

وتحددت رواتب الجهاز الفني للمنتخب ، ويحصل حسام حسن على راتب يبلغ مليون جنيه بينما يحصل معاونوه على 800 ألف جنيه.

ويناقش حسام حسن المدير الفني مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعة ليبدأ يوم 16 مارس المقبل بدلا من يوم 18 من نفس الشهر.

ويرغب حسام حسن في تقديم موعد المعسكر لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر قبل خوض الدورة الودية الدولية بالامارات في الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل وتضم منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

وعقد ابراهيم حسن مدير منتخب مصر مؤخرا اجتماعا تنسيقيا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة ترتيبات الدورة.

وقال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن حسام حسن لم يضع أي شروط في عقده مع الجبلاية، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مستمرة مع روي فيتوريا لتخفيض الشرط الجزائي.

وأضاف: "محمد الماشطة مدير الشئون القانونية ووليد العطار قاموا بالاتفاق مع محامي فيتوريا ووكيله، وسيتم جدولة المستحقات المالية، ولكن حتى الآن هناك مفاوضات لتخفيض قيمة الشرط الجزائي".

وأكمل: "حازم إمام ومحمد بركات عضوي اتحاد الكرة تحدثوا مع التوأم، وهناك تواصل أيضا مع الجهاز الجديد من جانب عامر حسين لتوفير كافة مطالبهم، ويجب الإشادة أيضا بـ أحمد دياب رئيس الرابطة الذي يلبي كل شئ، وهناك اتصالات مستمرة بين الجميع مع حسام حسن لمساعدته".