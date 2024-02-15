تفوق تاريخي يدعم الأهلي أمام شباب بلوزداد

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختباراً صعباً خارج دياره حين يحل ضيفاً على شباب بلوزداد الجزائري غداً الجمعة على ملعب (5 جويلية) في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط ثم ميدياما الغاني بنفس الرصيد في المركز الرابع.

ويتفوق الأهلي تاريخياً على شباب بلوزداد الجزائري بعدما تقابل الفريقان 3 مرات سابقة قبل مواجهة الغد.

ولعب الأهلي ضد شباب بلوزداد في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا نسخة 2001 ، وفاز الفريق الأحمر في القاهرة بنتيجة 1-0 بهدف حسام غالي.

وكرر الأهلي تفوقه في الجزائر بنفس النتيجة بهدف سجله إبراهيم سعيد ثم تقابل الفريقان في لقاء الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بالنسخة الحالية على ملعب (برج العرب) بالإسكندرية وتعادلا بدون أهداف.

ولم يسجل شباب بلوزداد أي أهداف في مرمى الأهلي على مدار 3 مباريات بينما سجل الأهلي هدفين.