تصنيف صادم لـ منتخب مصر بعد الإخفاق في كأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن التصنيف الشهري للمنتخبات، حيث تراجع منتخب مصر إلى المركز الـ36 عالميًا؛ وذلك بعد الإخفاق في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، وتوديع البطولة من دور الـ16 بالهزيمة من الكونغو الديمقراطية.

وتراجع منتخب مصر 3 مراكز عن آخر تصنيف أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب النتائج المخيبة في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، وتوديع البطولة مبكرًا.

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وتراجع منتخب مصر للمركز الـ36 عالميًا برصيد 1500.38 نقطة، فيما احتل المغرب المركز الأول إفريقيًا والـ12 عالميًا، وجاءت السنغال في المركز الـ17 عالميًا والثاني إفريقيًا، ونيجيريا الثالث إفريقيًا والـ28 عالميًا، ثم منتخب مصر الرابع إفريقيًا، وجاءت كوت ديفوار في المركز الخامس إفريقيًا.

وتراجع منتخبي تونس والجزائر 13 مركزًا في تصنيف الفيفا الشهر، حيث جاء منتخب تونس في المركز 41 عالميًا، فيما جاء منتخب الجزائر في المركز الـ43 عالميًا.

وتقدم منتخب أنجولا 24 مركزًا عالميًا، وذلك بعد أن حل في المركز الـ93 عالميًا، فيما تقدمت الكونغو الديمقراطية 4 مراكز لتحتل المركز الـ63 عالميًا، فيما حل منتخب كاب فيردي في المركز الـ65 عالميًا.