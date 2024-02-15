"فريق كامل".. تعرف على غيابات الأهلي أمام بلوزداد

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في التاسعة من مساء غدا الجمعة بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الجزائر منذ ساعات قليلة لمواجهة شباب بلوزداد، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان في استقبالهم السفير مختار وريدة.

وضمت بعثة الأهلي 22 لاعبا وسط غيابات بالجملة، وصلت لـ 11 لاعبا، وهم: محمد الشناوي ووسام أبو علي ومحمود متولي ومحمد الضاوي كريستو وأحمد عبدالقادر، وأحمد نبيل كوكا وخالد عبدالقادر، وبيرسي تاو وأليو ديانج وعمر كمال عبدالواحد ومحمود الزنفلي".

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل حصد الـ 3 نقاط في ظل سباقه مع يانج أفريكانز على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، حيث يتواجد الأهلي في المركز الأول برصيد 5 نقاط وهو نفس رصيد فريق يانج أفريكانز صاحب المركز الثاني.

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