أن بي أيه: سلتيكس يسحق نتس ويعزز صدارته

الرياص - اسماء السيد - سان فرانسيسكو : واصل بوسطن سلتيكس تألقه هذا الموسم وعزز صدارته للمنطقة الشرقية والترتيب العام بتحقيقه فوزه السادس توالياً، وجاء بنتيجة كاسحة على ضيفه بروكلين نتس 136 86، فيما عكر لوس أنجليس كليبرز على ستيفن كوري انجازاً تاريخياً بفوزه على غولدن ستايت ووريرز 130 125 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في بوسطن، تألق بايتون بريتشارد بتسجيله 28 نقطة وأضاف ديريك وايت 27 وجايسون تايتوم 20 مع 9 تمريرات حاسمة و7 متابعات في الفوز الثاني لسلتيكس على نتس في غضون يومين والرابع هذا الموسم.

وجاء الفوز المئة لجو مازولا كمدرب للفريق الذي استلم الاشراف عليه بشكل موقت في أيلول/سبتمبر 2022 بعد إيقاف النيجيري الأصل إيمي أودوكا قبل أن يكافأ بالتوقيع معه نهائياً في 16 شباط/فبراير 2023، قبل عطلة مباراة كل النجوم "أول ستار" التقليدية المقررة الأحد في إنديانابوليس.

وهيمن سلتيكس تماماً على اللقاء الذي وصل فيه الفارق الى 56 نقطة في الربع الأخير، قبل أن يستقر عند 50 نقطة في النهاية، ليتلقى نتس ثاني أكبر هزيمة في تاريخه، فيما حقق صاحب الأرض خامس أكبر انتصار في تاريخه.

وبات سلتيكس ثالث فريق فقط في تاريخ الدوري يحقق انتصارين خلال موسم واحد بفارق خمسين نقطة أو أكثر (تغلب على إنديانا بايسرز 155 104 في تشرين الثاني/نوفمبر) بعد ميلووكي موسم 1978 1979 وساكرامنتو موسم 1992 1993.

ورفع الفريق الأخضر الأسطوري عدد انتصاراته هذا الموسم الى 43 في 55 مباراة، في صدارة المنطقة الشرقية بفارق 6 مباريات أمام كليفلاند كافالييرز الفائز على شيكاغو بولز 108 105، وذلك بفضل 30 نقطة من دونوفان ميتشل، بينها رمية حرة في آخر 44 ثانية وضعت فريقه في المقدمة خلال لقاء تخلف فيه بفارق 17 نقطة.

كما عزز سلتيكس صدارته للترتيب العام بفارق 4 مباريات ونصف عن مينيسوتا تمبروولفز و5 مباريات ونصف عن أوكلاهوما سيتي ثاندر و6 عن كل من كافالييرز ولوس أنجليس كليبرز الذي عوض تخلفه في الربع الرابع بفارق 12 نقطة أمام مضيفه وجاره غولدن ستايت ووريرز وخرج منتصراً 130 125 بغياب كواي لينارد للإصابة في ساقه.

ويدين كليبرز بالفوز الى نورمان باول بشكل خاص، إذ سجل 4 ثلاثيات في آخر 7.03 دقيقة من اللقاء الذي أنهاه بـ21 نقطة، وأضاف جيمس هاردن 26 مع 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة وبول جورج 24 قبل أن يخرج بالأخطاء الستة.

وعكر كليبرز على كوري أمسيته التاريخية التي سجل فيها 41 نقطة، بينها 9 ثلاثيات من أصل 19 محاولة، ليصبح بذلك أول لاعب في تاريخ الدوري يسجل 7 ثلاثيات أو أكثر لأربع مباريات متتالية، بعدما سبق له أن سجل 11 في الفوز على بايسرز الخميس الماضي، ثم 9 في الفوز على فينيكس صنز السبت و7 الإثنين في الفوز على يوتا جاز.

وفي أبرز المباريات الأخرى، حقق دالاس مافريكس انتصاره السادس توالياً وجاء على حساب سان أنتونيو سبيرز 116 93 بفضل 34 نقطة من كايري إيرفينغ و27 مع 9 متابعات و8 تمريرات حاسمة للسلوفيني لوكا دونتشيتش الذي ترك المباراة بعد ثلاث دقائق على بداية الربع الأخير بسبب آلام في العنق.

ورغم جهود "المبتدئ" الفرنسي فيكتور ويبمانياما (26 نقطة، بينها 20 في الشوط الأول، مع 9 متابعات و3 اعتراضات دفاعية)، مني سبيرز بهزيمته الثامنة في آخر تسع مباريات والرابعة والأربعين هذا الموسم.