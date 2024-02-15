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مران الزمالك.. تقسيمه فنيه فى ختام التدريبات الجماعية

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ياسر رشاد - القاهرة - استعدادا للقاء الإسماعيلي

الخميس 15/فبراير/2024 - 02:23 م 2/15/2024 2:23:16 PM

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية في ختام مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.
وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب، شهدت تطبيق بعض الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها.
وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلالها لتلافي تكرارها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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