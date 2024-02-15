مران الزمالك..أحمد حمدى يواصل البرنامج التأهيلي

ياسر رشاد - القاهرة - واصل أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي، على هامش المران الجماعي للأبيض الذي أقيم اليوم الخميس على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وخضع أحمد حمدي لمجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، في ظل تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال ودية الأبيض أمام فريق الشباب مواليد 2005.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.