اخبار الرياضه

مران الزمالك..أحمد حمدى يواصل البرنامج التأهيلي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - واصل أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي، على هامش المران الجماعي للأبيض الذي أقيم اليوم الخميس على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وخضع أحمد حمدي لمجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، في ظل تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال ودية الأبيض أمام فريق الشباب مواليد 2005.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا