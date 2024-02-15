فوضى في مؤتمر تقديم حسام حسن لقيادة المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - سيطرت حالة من الفوضى على المؤتمر الصحفي لتقديم حسام حسن، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، وجهازه المعاون، اليوم الخميس، في أحد فنادق القاهرة.

وشهد المؤتمر حضورًا ضخمًا من وسائل الإعلام المحلية، فيما لم يوفر المنظمون من اتحاد الكرة مقاعد كافية للحضور مع صعوبة التواصل مع حسام حسن وإبراهيم بسبب الزحام، مع تواجد جمال علام رئيس اتحاد الكرة.

ويبدأ الجهاز الفني مهمته الأولى في مارس المقبل، حين تلعب مصر البطولة الودية الدولية مع كرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر من حسام حسن مديرًا فنيًا وإبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان مدربًا عامًا ومحمد عبدالواحد مدربًا وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى، والبرازيلي مانويل باريونوفو مدرب أحمال، ووليد بدر مديرًا إداريًا.