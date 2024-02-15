تشكيل مودرن فيوتشر أمام بلدية المحلة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة بلدية المحلة بالدوري.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة

وسط: جوناثان نجويم، غنام محمد، حساني أموراني، باسم علي

هجوم: عبد الكبير الوادي، كجالي درامي، مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، طارق طه، محمد محمود، علي زعزع، خالد رضا، محمد صادق، هشام عادل، احمد عاطف، ارنولد ايبا

ويحل، بعد قليل، وفي تمام الساعة الرابعة مساءً فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق بلدية المحلة في إطار منافسات الجولة الـ١٢ من عمر المسابقة المحلية على ملعب غزل المحلة.