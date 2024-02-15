إبراهيم حسن: تمثيل مصر مسؤولية كبيرة وليس لدينا مشكلة مع أى لاعب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إبراهيم حسن مدير الكرة لـ منتخب مصر الأول استعداده لبدء مهمته مع المنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة رفقة الجهاز الفني الجديد بقيادة المدير الفني حسام حسن والذي تولى المهمة عقب رحيل روي فيتوريا.

وقال إبراهيم حسن في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: " مصر تمثل الكثير لي أنا وحسام حسن، ونحن نعشق هذه البلد ونعلم قيمتها جيدا، والحمد لله على المستوى الرياضي حققنا إنجازات وتمثيل المنتخب في أكبر محفل وهو كأس العالم ".

وأضاف: " مسئولية تمثيل منتخب مصر كبيرة واللاعبين اللي هينضموا لازم يكونوا قدها.. ومينفعش الجماهير تحضر بأعداد قليلة في المدرجات ".

وتابع: " ليست لدينا مشكلة أنا وحسام مع أي شخص، وسنكافح حتى يصل علم مصر لأفضل مكانة، لن نسمح بوجود لاعب يتضرر من ارتداء قميص منتخب مصر.. وكله بالاحترام ".

واختتم: " نحن نحترم كل اللاعبين ونعتمد على الجميع فى تشريف منتخب مصر وليس لدينا أى مشكلة مع أى لاعب فى المنتخب، وأهلا بالجميع وندعو الإعلام لمساندتنا فى مهمتنا ودعمنا وتداول الأخبار التى تدعم روح الفريق".

ويعقد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام مؤتمرًا صحفيًا الآن قدم من خلاله حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني رفقة جهازه المعاون، بأحد فنادق التجمع الخامس.

تشكيل الجهاز الفني لـ منتخب مصر :

حسام حسن .. مديرًا فنيًا

إبراهيم حسن .. مديرًا للكرة

طارق سليمان .. مدربا عاما

محمد عبد الواحد .. مدربًا

سعفان الصغير .. مدربا للحراس

مانويل باريونوفو .. مدربا للأحمال

وليد بدر .. مديرًا إداريًا

محمد أبو العلاء .. طبيبًا للفريق

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، قد وقع على عقود تولي التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم، وأكد المجلس على توفير جميع متطلبات المنتخب لتحقيق طموحات و آمال الجماهير المصرية.