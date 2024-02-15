تفاصيل احتراف نجم الاهلي في الدوري السويسري

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الاهلي تفاصيل احتراف عمرو خالد بيبو مواليد 2005 في الدوري السويسري.

وقال أمير توفيق في تصريحات رسمية اليوم الخميس: “عمرو خالد بيبو تمت إعارته إلى نادي أروا السويسري على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف بنية البيع النهائي بعد العرض الذي أرسله النادي السويسري”.

وأضاف: “تم التشاور بين رئيس النادي الاهلي محمود الخطيب، والمشرف العام على فريق الكرة وقطاع الناشئين، حيث تمت الموافقة على خروج اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع وجود بند بأحقية البيع النهائي للنادي السويسري بعد انتهاء فترة الإعارة”.

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واختتم: “خروج عمرو خالد بيبو للاحتراف في الدوري السويسري يأتي وفق سياسة الاهلي في منح الفرصة للاعبي الفريق الشباب للاحتراف الخارجي، والحصول على فرصة للمشاركة والاحتكاك مع الفرق في الدرجات الأعلى لإكساب اللاعبين الخبرات اللازمة، ولتحقيق الاستثمار المالي بما يحقق مصلحة النادي”.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تجاوز اللاعب للكشف الطبي في سويسرا، وانضمامه رسميًا لنادي أروا السويسري.