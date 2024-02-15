إجراء جديد من الاتحاد السعودي بشأن مباريات الهلال  

وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم على نقل مباريات الهلال إلى ملعبه الجديد المملكة أرينا، وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الانشائية به.

وكان نادي الهلال قد خاطب لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن نقل مبارياته إلى ملعب المملكة أرينا؛ وهو ما وافقت عليه.

وأكد الاتحاد السعودي في بيان له اليوم: “تمت الموافقة على نقل مباريات الهلال السعودي إلى ملعب المملكة أرينا؛ وذلك بعد الزيارات الميدانية التي تمت مع الفرق المختصة لمعاينة الاستاد”.

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وكان مقررًا خوض مباراة الهلال السعودي ضد الرائد يوم الأحد المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”، ضمن مباريات الجولة الـ20 من عمر الدوري السعودي.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مباراة الكلاسيكو ضد الاتحاد على ملعب المملكة أرينا ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر الدوري السعودي يوم 1 مارس المقبل.

ويتصدر نادي الهلال السعودي جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، جمعها من 19 مباراة، فيما يأتي فريق النصر في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، ويأتي النادي الاهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة.