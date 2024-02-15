كولر: هدفنا حصد الثلاث نقاط.. ونعلم صعوبة المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مواجهة فريقه أمام فريق شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا، مؤكداً على رغبة الأهلي في التتويج باللقب.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: " الفريق جاهز لمباراة ‏شباب بلوزداد غداً، ونعلم أنه منافس قوي لقد سبق وإن واجهناه في القاهرة بمباراة الذهاب، ولابد أن يركز جميع اللاعبين في المباراة، ولاعبي الفريق لا يعانون من أي صعوبات على الجانب البدني".



وأضاف: "لاعبي الفريق الدوليين ‏خاضوا مباريات قوية في أمم إفريقيا، وانتظموا في التدريبات الجماعية مع ‏الفريق بعد انتهاء مشوارهم مع المنتخب، وأعرف صعوبة المباراة خاصة أن أي فريق يواجه النادي الأهلي يريد أن يظهر أفضل ما لديه خلال المباراة‏

وتابع: "الأهلي يمتلك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، الذين يجيدون ‏التعامل مع كل الضغوط، ولديهم القدرة على تقديم مباراة تليق بالأهلي وحصد نقاط المباراة الثلاث، ولديه ثقة كبيرة في لاعبيه".

وواصل: "الإصابات واردة بشكل كبير في كرة القدم، ونمتلك الكثير من اللاعبين الذين لديهم القدرة على تعويض الغيابات".

وأكمل المدير الفني تصريحاته: "مصطفى أبو الخير لاعب فريق الشباب شارك في تدريبات الفريق لمدة ثلاثة أسابيع، وتم ضمه لإكتساب الخبرات، ومن الممكن إن يشارك في أي وقت خلال اللقاء".

واختتم: "إعارة القندوسي جاءت لمنح اللاعب وقت أكبر للمشاركة في المباريات، وأن الجهاز الفني يتبعه بشكل جيد، واللاعب يقدم أداء مميز مع فريق سيراميكا كليوباترا".