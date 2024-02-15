نادال لن يشارك في دورة الدوحة: لست جاهزا للمنافسة

الرياص - اسماء السيد - مدريد: أعلن المخضرم الإسباني رافايل نادال الأربعاء إنه غير جاهز للمنافسة في دورة الدوحة الأسبوع المقبل، وذلك بعد انسحابه من بطولة أستراليا المفتوحة بسبب تمزق عضلي تعرض له في دورة بريزبين.

وكتب نادال عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) "كنت أرغب في اللعب في الدوحة، حيث أحظى دائماً بالدعم من قبل المسؤولين عن الدورة والجماهير القطرية".

وتابع المصنف 646 عالمياً "لسوء الحظ لست جاهزاً للمنافسة ولن أتمكن من القدوم إلى الدوحة حيث أردت حقاً أن أكون جاهزاً وألعب مرة أخرى. سأركّز جهودي على مواصلة العمل للاستعداد لدورة إنديان ويلز المذهلة".

وغاب "الماتادور" الإسباني عن معظم فترات العام الماضي بسبب إصابة في فخذه تعرض لها في ملبورن لكنه عاد للمشاركة في دورة بريزبين في الخامس من كانون الثاني (يناير) خلال الفترة التي سبقت بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام، غير أن اللاعب البالغ 37 عاماً اضطر لاعلان عدم مشاركته في أول بطولة كبرى بسبب تعرضه لتمزق عضلي.

وفاز نادال بمباراتين في بريزبين، لكنه شعر بألم في أعلى فخذه الأيسر خلال الخسارة أمام الأسترالي جوردان تومسون في ربع النهائي.

وكان نادال عبّر في وقت سابق الأربعاء في مقابلة مع تلفزيون "لا سيكستا" عن شكوكه بامكانية مشاركته، قائلاً "ستكون الأمور صعبة للغاية بالنسبة للدوحة. لقد شعرت ببعض الانزعاج في الأسابيع القليلة الماضية وقد وصلت إلى الحد الأقصى بعض الشيء".

وتابع "في هذه المرحلة، كل ضربة أتلقاها، وكل إصابة، تمثل انتكاسة ليس فقط على مستوى كرة المضرب وعلى المستوى البدني، ولكن أيضا على المستوى الذهني".

وبدا نادال، المتوّج بـ 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، منها 14 في رولان غاروس الفرنسية، أكثر تفاؤلاً بشأن اللعب في دورة إنديان ويلز، أول بطولة للماسترز للألف لهذا العام والتي تقام في الفترة من 6 إلى 17 آذار (مارس) المقبل في كاليفورنيا.

وأردف "أنا واثق بنسبة 100 في المئة من وجودي في إنديان ويلز، إنها دورة خاصة جداً بالنسبة لي. لا أعرف ما إذا كانت ستكون المرة الأخيرة التي ألعب فيها، لذلك أود أن أكون في إنديان ويلز، بالتأكيد".

وتم اختيار نادال الشهر الماضي ضمن قائمة المشاركين في دورة قطر المفتوحة التي ستقام في الفترة من 19 إلى 24 الشهر الحالي.