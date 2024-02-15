حازم إمام يرحب بـ حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - رحب حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، بقدوم حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني ، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تم توجيه الشكر إليه على خلفية النتائج الهزيلة التي حققها المنتخب الوطني بأمم أفريقيا ، والخروج من منافسات دور الـ 16.



ونشر حازم إمام مساء اليوم ستوري عبر حسابه الشخصي على انستجرام مرحبًا بقدوم الجهاز الفني الجديد : " ألف مبروك لكابتن مصر، وكل التوفيق فيما هو قادم".

وقدم عصر اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

ويأتي قرار تعيين التوأم حسام وإبراهيم حسن في المهام الفنية للمنتخب خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته عقب الخروج من ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وقال حسام حسن المدير الفني للمنتخب : "شرف ما بعده شرف التواجد لقيادة منتخب مصر لإسعاد الشعب المصري، كنت أتمنى في يوم من الأيام أن أكون في منصب المدير الفني لمنتخب مصر وسعيد بحصولي على ذلك التكليف من الشعب المصري والقيادة السياسية وبإرادة اتحاد الكرة".

"رأيت حجم ومكانة مصر الكبيرة جدا وقت تواجدي مع أساطير القارة الإفريقية ومسؤولي الاتحادات المختلفة، نحن كبار جدا في القارة، والكبير يجب أن يظل دائما كبيرا".