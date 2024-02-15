زمالك 2007 يفوز على بيراميدز بثلاثه أهداف لهدفين

ياسر رشاد - القاهرة - فى بطولة الجمهوريه لكرة القدم

الخميس 15/فبراير/2024 - 06:34 م 2/15/2024 6:34:07 PM

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء في الجولة الثانية من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للناشئين.

سجل أهداف الزمالك كل من، محمد فرج، ومحمد حمد، وأحمد علي "سينا".

وقدم لاعبو الزمالك 2007 مباراة قوية أمام بيراميدز، وظهروا بمستوى فني مميز على مدار الشوطين، رغم هطول الأمطار بشدة على ملعب المباراة، ونجحوا في تسجيل ثلاثية وإهدار بعض الفرص المحققة.

وشهدت المباراة حضور محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين، وحازم إمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين النادي.

ويقود فريق 2007 كل من، أحمد رزق مديراً فنياً، وأحمد محمد جمال مدرباً مساعداً، وياسر سعد مدرباً لحراس المرمى، ومجدي قاصد إدارياً، ومحمد عبد الودود مخططاً للأحمال، و إبراهيم عبد الرحمن إصابات وتأهيل، وسيد جاد مهمات.