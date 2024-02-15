ياسر إبراهيم: مواجهة شباب بلوزداد صعبة للأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ياسر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جميع اللاعبين داخل الفريق يدركون أهمية لقاء شباب بلوزداد المقرر لها مساء غدٍ الجمعة، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف ياسر إبراهيم عبر الصفحة الرسمية للأهلي بموقع فيسبوك:" الأهلي لديه حالة من التركيز لأن المواجهة صعبة والفرق الجزائرية تلعب بقوة ضد الأندية المصرية".

وأشار إلى أن الأهلي أمامه مواجهتين ضد شباب بلوزداد في الجزائر ثم ميدياما الغاني لحسم التأهل لربع النهائي بدوري الأبطال.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختباراً صعباً خارج دياره حين يحل ضيفاً على شباب بلوزداد الجزائري غداً الجمعة على ملعب (5 جويلية) في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط ثم ميدياما الغاني بنفس الرصيد في المركز الرابع.

ويتفوق الأهلي تاريخياً على شباب بلوزداد الجزائري بعدما تقابل الفريقان 3 مرات سابقة قبل مواجهة الغد.

ولعب الأهلي ضد شباب بلوزداد في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا نسخة 2001 ، وفاز الفريق الأحمر في القاهرة بنتيجة 1-0 بهدف حسام غالي.

وكرر الأهلي تفوقه في الجزائر بنفس النتيجة بهدف سجله إبراهيم سعيد ثم تقابل الفريقان في لقاء الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بالنسخة الحالية على ملعب (برج العرب) بالإسكندرية وتعادلا بدون أهداف.

ولم يسجل شباب بلوزداد أي أهداف في مرمى الأهلي على مدار 3 مباريات بينما سجل الأهلي هدفين.