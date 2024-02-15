قمة اليد بين الاهلى والزمالك في موعدها غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - بعد قرار اللجنة الفنية

الخميس 15/فبراير/2024 - 08:05 م 2/15/2024 8:05:52 PM

أسدل الستار علي أزمة ملعب القمة بين الاهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد ، وقرر الاتحاد برئاسة دكتور محمد الامين إقامة المباراة في موعدها غدا الجمعة علي صالة اكتوبر الدولية بناءا علي قرار اللجنة الفنية المكلفة بدراسة اعتراض نادي الزمالك علي الملعب بعد اختيار الاهلي إقامة المباراة في صالة اكتوبر الدولية ، قبل أن تحسم اللجنة الفنية الجدل وتقر صلاحية الملعب بعد معاينه.



علي صعيد متصل اقيم الاجتماع الامنى اليوم فى وجود مندوبى الناديين ، وتمني اتحاد اليد أن تخرج القمة بالشكل اللائق بقيمة كرة اليد المصرية وقيمة الناديين الرفيعة وتعكس قوة الدربي المصري.بعد قرار اللجنة الفنية.. قمة اليد