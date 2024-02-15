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طائرة المنيا تتأهل لدور الـ 16 من بطولة الجمهورية

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ياسر رشاد - القاهرة - تأهل فريق المنيا لكرة الطائرة مواليد 2004  اليوم الخميس ، بكل قوة للدور الـ 16 من بطولة الجمهورية ، بعد ختام الفريق للدور الثاني بصدارة المجموعة ، وتألقه بـ 6 انتصارات متتالية وبدون هزيمة.

 

وحقق فريق المنيا لكرة الطائرة ، الفوز على الفيوم، اليوم الخميس، بثلاثة أشواط نظيفة ؛ ليرتفع رصيد الفريق لـ 18 نقطة،  وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: الشوط الأول (25-20)، الشوط الثاني(25-17)، الشوط الثالث (25-20).

 

جديرا بالإشارة ، يقود فريق طائرة المنيا 2004 كل من ، ماجد فوزي مدربا للفريق ، و يعاونه أحمد هتلر المدير الإداري للقطاع ، وبلال مصطفى مشرف المهمات ، تحت إشراف إبراهيم عبد الحكم رئيس الجهاز الفني لقطاع الكرة الطائرة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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