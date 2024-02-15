الأهلي يختتم استعداداته لمباراة شباب بلوزداد

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة شباب بلوزداد، المقرر لها مساء غد الجمعة على استاد 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامي اليوم على ملعب المباراة بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى، وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للتأكيد على كل الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الأهلي فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري غدًا الجمعة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت الجزائر، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

