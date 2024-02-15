رضا سليم: الأهلي اعتاد دائماً على حصد البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تركيز جميع اللاعبين، من أجل تحقيق الفوز وتخطي عقبة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا.

وقال رضا سليم في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "الجميع داخل الفريق يسعى لتحقيق الفوز على فريق شباب بلوزداد الجزائري، ولاعبي الفريق لديهم إصرار كامل على استكمال المشوار بدوري الأبطال وحصد نقاط المباراة الثلاث، والأهلي أعتاد دائماً على تحقيق الألقاب".

وأضاف: "لقد تجاوزت الإصابة الصعبة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، وأصبحت جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة للفريق ومساعدة زملائي، وأسعى بكل قوة لتقديم أفضل ما أملك، لكي أكون عند حسن ظن الجماهير والجهاز الفني للفريق.

وتابع: "الإصابة هي أصعب ما يواجه لاعب كرة القدم في مسيرته، ولكنها قدر ويتعرض لها جميع اللاعبين، وتمكنت بالصبر والإرادة من تجاوز تلك الفترة، وبمساعدة زملائي في الفريق أيضاً".

واختتم اللاعب تصريحاته: " أشكر جماهير الأهلي بسبب دعمهم لي طوال فترة الإصابة، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، فهو جمهور كبير وعظيم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري غداً، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.