"آخرهم حسام حسن".. تاريخ المدربين الوطنيين مع المنتخب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي تعيين حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب المصري، خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا.

ويستعرض موقع "الخليج 365" في السطور التالية، كل المدربين الوطنيين الذين تولو القيادة الفنية للمنتخب المصري عبر التاريخ:

حسن حجازي:

كان حسين حجازي أول مدرب وطني يقود مهمة القيادة الفنية للمنتخب المصري، عندما تولى تدريب المنتخب المصري، في الفترة ما بين 1920 حتى 1924، ولم يتمكن حسين حجازي من تحقيق اللقب أي لقب رفقة الفراعنة.

توفيق عبد الله:

وتولى توفيق عبدالله مهمة تدريب المنتخب المصري في الفترة من عام 1940 حتى عام 1944، بعد عدد من التجارب غير الناجحة مع المنتخب الوطني.

مراد فهمي:

قاد مراد فهمي مهمة تدريب الفراعنة، في عام 1995 حتى عام 1957، وتمكن من تحقيق أول لقب لمصر في بطولة أمم أفريقيا عام 1957، وجاء من بعده المدرب فؤاد أحمد صدقي ولكنه لم يستمر طويلاً رفقة المنتخب.

محمد الجندي وحنفي بسطان:

عين الثنائي حنفي بسطان ومحمد الجندي في قيادة المنتخب المصري في عام 1958، لكنهما رحلا سريعاً.

صالح الوحش:

تولى صالح الوحش مهمة تدريب المنتخب في مناسبتين، وتمكن من الصعود رفقة المنتخب المصري إلى دورة الألعاب الأوليمبية بالولايات المتحدة في عام 1984، وخلفه كمال الصباغ ولكنه لم يستمر طويلاً في قيادة المنتخب.

طه إسماعيل:

وقاد طه إسماعيل المنتخب المصري في مناسبتين، الألى في عام 1978 ولكنه لم يستمر طويلاً، ثم عاد مرة أخرى لقيادة الفراعنة في عام 1994.

محمود الجوهري:

يعد محمود الجوهري أحد أفضل المدربين الذين تولو مهمة القيادة الفنية للفراعنة عبر التاريخ، حيث نجح في تحقيق تحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا مع "الفراعنة" عام 1998، ونجح في قيادة الفراعنة للصعود إلى كأس العالم عام 1990 بإيطاليا.

وبعد رحيل الجوهري عن تدريب الفراعنة، تولى قيادة المنتخب عدد من المدربين الوطنيين، وهم محمود سعد، محمد شحتة ومحسن صالح.

محمود الخطيب وفاروق جعفر:

تولى الثنائي محمود الخطيب وفاروق جعفر مهمة قيادة المنتخب في عام 1996 حتى 1997، ولكنها كانت فترة لم تستمر أكثر من بضعة أشهر.

حسن شحاتة:

يعتبر حسن شحاتة هو أبرز المدربين التاريخيين للمنتخب الوطني، حيث تمكن من تحقيق الثلاثية الأفريقية التاريخية للفراعنة، أعوام " 2006، 2008، 2010"، ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى كأس العالم.

شوقي غريب:

أسندت مهمة القيادة الفنية للمنتخب مصر لشوقي غريب، بعد الهزيمة الكبيرة للمنتخب المصري من منتخب غانا بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم عام 2014، ولكن لم يتمكن من تحقيق أي شيئ يذكر مع المنتخب ولم تستمر رحلته مع المنتخب سوى 11 شهراً فقط.

حسام البدري:

تولي حسام البدري مهمة قيادة الفراعنة في أواخر عام 2019، واستمر رفقة الفراعنة حتى عام 2021، ولكنه لم يتمكن من خوض أي بطولة مجمعة مع المنتخب قبل رحيله.

إيهاب جلال،

لم تستمر رحلة إيهاب جلال مع المنتخب المصري سوى 3 مباريات فقط، بعدما رحل عن تدريب المنتخب المصري عقب الهزيمة من منتخب كوريا الجنوبية بأربعة أهداف في مباراة ودية.