عبدالمقصود: حسام حسن نجم كبير وأتوقع نجاحه مع منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عبدالمقصود، المدير الفني السابق للزمالك، أن حسام حسن كان يستحق الحصول على فرصة تدريب منتخب مصر خلال السنوات الماضية.

وقال عبدالمقصود في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: "حسام حسن نجم كبير وأتوقع نجاحه مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة ودائما أرى أن المدرب الوطني هو الأحق بالحصول على الفرصة".

وأضاف: "رفضت عروض من أحد البرامج التلفزيونية بمقابل مادي للهجوم على نادي الزملك والحديث عن مستحقاتي المتأخرة لأن النادي بيتي"

وقال حسام حسن فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بعد توليه المسئوليه "كنت زاهدا عن تدريب منتخب مصر بسبب الشواهد التي حدثت قبل ذلك وكل الشواهد تقول أني كنت بعيد عن تدريب المنتخب ولكنها جاءت في الوقت المناسب "

ووقع حسام حسن الثلاثاء الماضي، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسة عقدت داخل مقر اتحاد الكرة ، وذلك بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، بجانب أعضاء المجلس اللواء حلمي مشهور والدكتور إيهاب الكومي، والدكتورة دينا الرفاعي.

وشهدت جلسة التوقيع كذلك حضور كل من إبراهيم حسن مدير المنتخب، وطارق سليمان المدرب العام، ووليد بدر المدير الإداري الجديد لمنتخب مصر.