كولر يلقي محاضرة ختامية قبل مواجهة شباب بلوزداد بالجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية ختامية للاعبين في السادسة والربع مساء اليوم قبل التحرك إلى استاد ٥ جويلية بالعاصمة الجزائرية لمواجهة شباب بلوزداد في المباراة التي تقام في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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وتشهد المحاضرة التأكيد على كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة والتكليفات المحددة للاعبين وفقا لخطة اللعب ونقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، والتي تضم كلًّا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

ويتصدر المارد الأجمر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد5 نقاط يليه فريق يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد ، فيما يتواجد شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط متساويًا مع ميدياما الغاني .