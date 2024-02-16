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تدريبات قوية في مران الزمالك الصباحي اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الجمعة ، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

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وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق الأبيض قيادة الفقرة البدنية والتي تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة تدريبات بالكرة، ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بشكل جيد للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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