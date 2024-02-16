جلسة بين جوميز وناصر منسي بمران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع ناصر منسي مهاجم الأبيض على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

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واطمأن المدير الفني على اللاعب في ظل الإصابة التي يعاني منها ناصر منسي في القدم، وواصل اللاعب البرنامج التأهيلي الذي يخضع له على هامش المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.