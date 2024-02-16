أهلي 2009 يواجه الزمالك اليوم في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2009 ضيفًا على الزمالك اليوم الجمعة، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن الجولة ٢٢ من بطولة الجمهورية.

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يدخل «أهلي ٢٠٠٩» المباراة وفي رصيده ٤١ نقطة، وسجل ٣٧ هدفًا مقابل ١٨ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق «أهلي ٢٠٠٩» بالأهلي كلًّا من ياسر محمدين مديرًا فنيًّا، وياسين كامل مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.