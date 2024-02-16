تقسيمة فنية بين لاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية خلال مران اليوم الجمعة ، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

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وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب على مرمى واحد، شهدت تطبيق بعض الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها.

وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلالها لتلافي تكرارها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.