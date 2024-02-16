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اليوم .. قمة بين الأهلي والزمالك في دوري اليد

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ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يلتقي مع نظيره فريق الزمالك في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن قمة منافسات بطولة الدوري.

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 من المقرر أن تنطلق المباراة في الخامسة مساء اليوم، وتقام على صالة الشباب والرياضة بمدينة أكتوبر وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.
 المران الأخير للفريق شهد تركيزا كبيرا من جانب الإسباني ديفيد ديفيز على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة إلى جانب التدريبات التخصصية المتنوعة للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
 كان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على فريق طلائع الجيش في المباراة السابقة بنتيجة 33-22 ليواصل العروض القوية التي يقدمها بالبطولة منذ بداية الموسم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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