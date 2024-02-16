مران الزمالك..زياد كمال يواصل البرنامج التأهيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أدى زياد كمال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية، على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

إقرأ ايضًا..

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأبيض، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.