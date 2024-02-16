حقيقة توقيع التوأم حسام وإبراهيم حسن عقود تدريب منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - فجر الإعلامي عبدالناصر زيدان، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد تعاقد اتحاد الكرة مع حسام وإبراهيم حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر.

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وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن الصور التي نشرت للتوأم لحظة التوقيع منذ أيام على صفحة اتحاد الكرة، كانت فارغة وليست عقود.

وأضاف، لا أحد حتى هذه اللحظة في الإدارة المالية يعلم كم سيتقاضى حسام وإبراهيم حسن والجهاز الفني بالكامل.



وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أكد أنه رفض أن يكون هو وشقيقة إبراهيم حسن مدير الكرة بالمنتخب "طرفاً ثانياً" في العقد الذي تم توقيعه مع اتحاد الكرة مؤخراً لتدريب الفراعنة، وعلق على ذلك قائلاً: " مينففعش أكون أنا وإبراهيم طرف تاني ضد مصر ".

وقال حسام حسن خلال مؤتمر اتحاد الكرة لتقديمه في أحد فنادق التجمع: "رفضت أن أكون طرفا ثانيا في العقد مع اتحاد الكرة لكى لا أكون ضد مصر فى أي شيء وأنا تحت أمر مصر في أي وقت".