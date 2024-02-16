سكاي: مبابي يرفض جميع عروض باريس سان جيرمان لتجديد تعاقده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت صحيفة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي رفض تلقي أي عروض جديدة من قبل إدارة باريس سان جيرمان، من أجل إقناعه بالبقاء وتجديد عقده.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالات في شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "لا يوجد طريق بالنسبة للنجم الفرنسي للتراجع عن قراره، بالرحيل عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية بنهاية الموسم".

وأضاف: "مبابي لا يرغب في تلقي أي عروض جديدة من نادي باريس سان جيرمان لتجديد تعاقده والبقاء داخل صفوف الفريق".

واختتم: "سوف يحدث تواصل رسمي بين باريس سان جيرمان وباريس جيرمان، خلال الفترة المقبلة لتحديد الشروط النهائية لرحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي".

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2024، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، وهو ما قرر مبابي عدم تفعيله ليرحل عن الفريق بنهاية الموسم بشكل مجاني.

وانضم مبابي إلى باريس في عام 2018 قادماً من صفوف موناكو الفرنسي، مقابل مبلغ مالي 180 مليون يورو.