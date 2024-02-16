إنريكي يتحدث عن مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تحدث الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية عن رحيل نجم الفريق كيليان مبابي بنهاية الموسم الحالي.

وقال إنريكي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريق أمام نانت بالدوري الفرنسي: "ليس لدي أي تعليق على ما يتم تداوله برحيل كيليان مبابي عن الفريق بنهاية الموسم، وهناك أطراف مسؤولة هي التي يجب أن تتحدث عن الأمر، وبعده سوف أعطي رائي الشخصي".

وأضاف: " أتواجد داخل الفريق من أجل عمل تكوين أفضل فريق، والنادي سيبقى هو الأولوية فوق أي لاعب في الفريق، وأنا أخطط للمستقبل القريب، ولا أنظر لما سيحدث في المستقبل".

وكانت إذاعة "راديو مونت كارلو الفرنسية"، أعلنت في وقت سابق عن قيام كليان مبابي بإبلاغ إدارة باريس سان جيرمان ومالك النادي ناصر الخليفي، بعدم تجديد عقده و رحيله بنهاية الموسم الجاري".

وانضم كيليان مبابي إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان في عام 2018، قادماً من نادي موناكو مقابل 180 مليون يورو.