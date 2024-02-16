رئيس إنبي يستقبل وفدًا من نادي تاكوما ستارز الأمريكي

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية استقبال أيمن الشريعى، رئيس نادي إنبي، وفدًا من نادى تاكوما ستارز أحد أندية الولايات المتحدة الأمريكية، في مقر النادي البترولي.



جاءت زيارة الخليج 365 الأمريكي لبحث سبل التعاون والاستثمار فى قطاعات الناشئين بين نادى إنبى ونادى تاكوما في المستقبل القريب.

ويشهد نادي إنبي تطورًا مميزًا على الصعيد الكروي في قطاع الناشئين والفريق الأول، مما جعل النادي الأنريكي يرغب في الاستفادة من النادي البترولي.



وحرص الشريعى على إصطحاب الخليج 365 الأمريكى في جولة داخل نادى إنبى ، في حضور المدير الرياضى للنادى كابتن عبد الناصر محمد و مدير التعاقدات كابتن إبراهيم محمد و رئيس قطاع الناشئين كابتن عماد جابر والمدير الإدارى للقطاع كابتن وليد رمضان، حيث تفقد الخليج 365 ملاعب الناشئين، والمبنى الإداري، بالإضافة لأخذ الصور التذكارية بين الناديين.