كاف يفاجئ الاهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بمفاجئة النادي الاهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد المرتقبة بينهما في دوري أبطال أفريقيا.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب 5 يوليو، مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم 2023-2024.

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ووافق كاف، على ارتداء لاعبي الاهلي شارات سوداء والوقوف دقيقة حدادًا ‏على روح العامري فاروق، نائب رئيس النادي الراحل، قبل مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

وكان العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء، قد رحل عن الحياة في الأيام الماضية، بعد صراعه الشديد مع المرض.

تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد عبد المنعم ـ ياسر إبراهيم ـ محمد هاني.

خط الوسط: علي معلول ـ أكرم توفيق ـ مروان عطية ـ إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات ـ طاهر محمد طاهر ـ أنتوني موديست