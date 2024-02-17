ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله مع شباب بلوزداد

الشارقة - اميمة ياسر - حافظ الأهلي على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، بعدما تعادل سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما مساء ،الخميس، بإستاد 5 يوليو في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في واحدة وتعادل في ثلاثة، ولم يتلقى أي خسارة.

وياتي شباب بلوزداد في المركز الثاني بـ5 نقاط، ويانج أفريكانز التنزاني في المركز الثالث بنفس الرصيد ويفصلهما فارق الأهداف، وفي المركز الأخير ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط.

ويستمر الأهلي في خوض غمار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما يحل ضيفا ثقيلا على فريق ميدياما الغاني، في المباراة التي تجمع الفريقين على أرض ملعب استاد بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.