الأهلي يحدد موعد السفر إلى غانا لمواجهة ميدياما في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - استقر مسؤولو النادي الأهلي على السفر إلى غانا لخوض مباراة ميدياما الغاني يوم 24 فبراير الجاري في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتعود بعثة الأهلي فجر اليوم السبت على أن يخوض الفريق غداً الأحد تدريباته على ملعب (مختار التتش).

وحدد الأهلي يوم الثلاثاء المقبل لخوض ميدياما الغاني في ملعب الأخير بالجولة قبل الأخيرة لمرحلة المجموعات.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن بلوزداد، صاحب المركز الثاني، وهو نفس رصيد يانج أفريكانز صاحب الترتيب الثالث، ويأتي في المؤخرة ميدياما الغاني ب4 نقاط.

وأكد محمد الجارحي، رئيس بعثة الفريق الأحمر وعضو مجلس الإدارة ، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام شباب بلوزداد، موضحا أن الفريق كان على قدر المسؤولية اليوم.

وأشار الجارحي إلى أن غياب الأهلي عن المباريات لفترة طويلة أثر على الأداء، لكن الفريق لم يفتقد الروح والمسؤولية في مواجهة شباب بلوزداد الذي تميز بالسرعة واللعب بين جماهيره.