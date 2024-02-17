إنبي يفوز على المصري في بطولة البراعم 2013

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل قطاع الناشئين بنادي إنبي في تقديم النتائج المميزة خلال الفترة الماضية، بعدما حقق الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات بطولة البراعم لمنطقة القاهرة 2013.



جاء فوز الفريق البترولي على نظيره المصري، في النبارغة التي شهدها مجمع ملاعب نادى إنبى صباح اليوم.

في سياق متصل، فاز فريق إنبي مواليد 2007 على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي جاءت في مسابقة دوري الجمهورية لهذا الموسم.

وشهدت المباراة تسجيل إنبي للهدف الوحيد عن طريق اللاعب عمر العزب، والذي نجح في قيادة الفريق البترولي للفوز على الذئاب.

في نفس السياق، فاز فريق إنبي مواليد 2014، على فيوتشر بنتيجة 3/0، في المواجهة التي أقيمت على ملاعب نادى إنبى اليوم الجمعة، فى بطولة البراعم لمنطقة القاهرة.

وسجل ثلاثية النادي البترولي كل من؛ مازن مصطفي، ومحمد ابراهيم، ومروان ادهم نشات.