وائل جمعة يهاجم كولر بعد تعادل الأهلي مع شباب بلوزداد

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد وائل جمعة نجم الكرة المصرية السابق، مارسيل كولر مدرب فريق الأهلي بعد السقوط في فخ التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجمواات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال وائل جمعة في تصريحات عبر قناة بي إن سبورت: "في الحقيقة أنا مش عارف كولر ليه صبر 87 دقيقة على موديست في الملعب".

وأضاف "ظهر الأهلي في مباراة اليوم بلا أنياب هجومية في الشوط الأول موديست لم يلمس الكرة غير مرتين فقط".

وعلى الرغم من تعادل الأهلي إلا أنه يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويليه شباب بلوزداد في المركز الثاني بـ5 نقاط متساوياً مع يانج أفريكانز صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل ميدياما الغاني المجموعة برصيد 4 نقاط.

وكان الأهلي قد فاز على ميدياما الغاني وتعادل مع يانج أفريكانز ثم شباب بلوزداد ذهابا وإيابا.