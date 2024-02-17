مصطفى شوبير الأعلى تقييما في مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ياسر رشاد - القاهرة - حصل مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التقييم الأعلى في مباراة شباب بلوزداد الجزائري التي انتهت بالتعادل بدون أهداف في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ونال مصطفى شوبير (8.1) في موقع سوفا سكور المتخصص بالإحصائيات خلال المباراة.

وتصدى مصطفى شوبير لخمس محاولات من شباب بلوزداد وهو ما ساهم في خروج الأهلي بشباك نظيفة.

ولعب مصطفى شوبير أساسياً بعد إصابة محمد الشناوي بخلع في الكتف خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخراً في كوت ديفوار.