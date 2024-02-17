حظوظ تأهل الاهلي من مجموعات دوري أبطال أفريقيا

وقع فريق الاهلي، في فخ التعادل من جديد أمام نظيره شباب بلوزداد، ضمن منافسات مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث الاهلي عن بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024، حيث يتبقى له مباراتين في دور المجموعات.

ويقع الاهلي في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، برصيد 6 نقاط، حصدهم من انتصار و3 تعادلات.

ترتيب مجموعة الاهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الاهلي – 6 نقاط.

2-شباب بلوزداد – 5.

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3- يانج أفريكانز – 5.

4- ميدياما – 4.

ماذا يحتاج الاهلي للتأهل من مجموعات دوري أبطال أفريقيا ؟

1- تحقيق الاهلي الفوز على حساب ميدياما الغاني ويانج أفريكانز، سيضمن التأهل مباشرة متصدرًا مجموعته بـ12 نقطة.

2- وفي حال حقق الاهلي الفوز في مباراة واحدة والخسارة في أخرى، سيصل إلى 9 نقاط، ويتأهل من دور المجموعات أيضًا.

3- إذا تعثر الاهلي بالتعادل في المباراتين، سيصل إلى 8 نقاط، وسيتأهل ولكن بشرط عدم خسارة شباب بلوزداد في المباراتين المقبلتين.