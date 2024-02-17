جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد القرش:

تعادل نادي الأهلي سلبيا مع منافسة الجزائري، شباب بلوزداد، في المواجهة التي أقيمت اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وبهذا التعادل، واصل الأهلي تصدره للمجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.

جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا

1.الأهلي - 6 نقاط

2.شباب بلوزداد - 5 نقاط

3.يانج أفريكانز - 5 نقاط

4.ميدياما - 4 نقاط

ويلاقي المارد الأحمر نظيره ميدياما الغاني، يوم الجمعة "23 فبراير 2024"، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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