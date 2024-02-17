الأهلي يحتفي بعودة لاعبه من الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش

احتفى نادي الأهلي بعودة الجناح المغربي، رضا سليم، من الإصابة ومشاركته في مباراة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي على منصة "إكس" تويتر سابقا: "سعداء لرؤيتك مرة أخرى على أرض الملعب، رضا".

وتعادل الأهلي سلبيا مع منافسة الجزائري، شباب بلوزداد، في المواجهة التي أقيمت أمس الجمعة.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره ميدياما الغاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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