ضياء السيد: شحاتة من أهم صفقات الزمالك



ياسر رشاد - القاهرة - أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن هناك حالة من التفاؤل داخل نادي الزمالك، بعد التعاقد مع مدرب أجنبي وصفقات جديدة.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك مهمته أكثر صعوبة من الأهلي بشأن مباراة نهائي كأس مصر، لوجود مدرب جديد وصفقات جديدة".

وأضاف: "نادي الزمالك أبرم صفقات بعد حل أزمة القيد، فهناك حالة من الاستقرار بوجود مدرب جديد، لذا هناك حالة من التفاؤل".

وتابع: "التعاقد مع مدرب جديد كان أمرًا مهمًا بالنسبة للزمالك، ولكن الاستقرار الفني يحتاج للوقت، فهناك صفقات ستحتاج وقتًا للانسجام مع الزمالك".

وأكمل: "ترافيس موتيابا ومحمد عاطف وزياد كمال وياسر حمد سيحتاجون للوقت للظهور بشكل جيد مع الزمالك، أما عبد الله السعيد وأحمد حمدي لن يحتاجا للوقت".

وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "محمد شحاتة من أهم صفقات الزمالك، وسيكون لاعبًا جيدًا للزمالك، فهو لاعب جرئ، ولن يحتاج الوقت للظهور بشكل جيد.. عبد الله السعيد أيضًا صفقة جيدة ستفيد الزمالك".