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كولر: مواجهة ميدياما صعبة للغاية

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ياسر رشاد - القاهرة - رد المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مدى قدرة المارد الأحمر على التأهل كأول مجموعته في دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024.
وكان الأهلي قد تعادل أمام نظيره شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالمسابقة، ليحتل المركز الأول برصيد 6 نقاط.

وعلق كولر على مدى قدرة الأهلي على التأهل في صدارة المجموعة، فقال: "بالطبع تتبقى لنا مباراتان، الهدف منهما هو الفوز ومن ثم التأهل في المركز الأول، لكن المهمة ليست سهلة الأسبوع المقبل".
وأضاف: "لدينا لقاء خارج أرضنا (ميدياما) وسيكون صعب للغاية وفي أجواء صعبة".
وأضاف: "بالتأكيد لا يوجد أمامنا مباراة رسمية من اليوم وحتى الأسبوع المقبل، وبالتالي سنتدرب فقط، ونحاول أن يكون الفريق جاهزًا".
وأردف: "لدينا مواجهة على أرضنا كنهائي للمجموعة، لكن سنحاول بذل أقصى ما في وسعنا لنتأهل في المركز الأول كما اعتاد الأهلي".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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