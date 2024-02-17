كولر: مواجهة ميدياما صعبة للغاية

ياسر رشاد - القاهرة - رد المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مدى قدرة المارد الأحمر على التأهل كأول مجموعته في دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024.

وكان الأهلي قد تعادل أمام نظيره شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالمسابقة، ليحتل المركز الأول برصيد 6 نقاط.

وعلق كولر على مدى قدرة الأهلي على التأهل في صدارة المجموعة، فقال: "بالطبع تتبقى لنا مباراتان، الهدف منهما هو الفوز ومن ثم التأهل في المركز الأول، لكن المهمة ليست سهلة الأسبوع المقبل".

وأضاف: "لدينا لقاء خارج أرضنا (ميدياما) وسيكون صعب للغاية وفي أجواء صعبة".

وأضاف: "بالتأكيد لا يوجد أمامنا مباراة رسمية من اليوم وحتى الأسبوع المقبل، وبالتالي سنتدرب فقط، ونحاول أن يكون الفريق جاهزًا".

وأردف: "لدينا مواجهة على أرضنا كنهائي للمجموعة، لكن سنحاول بذل أقصى ما في وسعنا لنتأهل في المركز الأول كما اعتاد الأهلي".