أيندهوفن يعزز صدارته للدوري الهولندي بعد هزيمة هيراكليس

ياسر رشاد - القاهرة - حافظ الفريق الاول لكرة القدم بنادي أيندهوفن على صدارته لترتيب جدول الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه هيراكليس بهدفين دون رد، فى المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الهولندي.

وسجل هدفي أيندهوفن لوك دي يونج وأوليفييه بوسكالي في الدقيقتين 8 و56.

وشهدت المباراة طرد بريان ليمبومبي، لاعب هيراكليس، في الدقيقة 13.



ترتيب الدوري الهولندي

ورفع ايندهوفن رصيده إلى 62 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 13 نقطة أمام فينورد، ملاحقه المباشر، وتوقف رصيد هيراكليس عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.