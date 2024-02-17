بايرن ميونخ يضم جناح شتوتجارت كريس فورليتش

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية ألمانية أن نادي بايرن ميونخ الألماني قد حصل على توقيع جناح نادي شتوتجارت الشاب كريس فورليتش ليكون ضمن الفريق البافاري اعتبارا من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ذي بيلد الألمانية ان نادي بايرن ميونخ الذي اعتاد ضم لاعبين في مركز الجناح المهاجم كان قد وضع عدة اسماء ليتم التعاقد معها كان في مقدمتها جناح نابولي الإيطالي كفاراتسيخيليا الا ان الأنباء الواردة مت قلعة البافاري تؤكد إتمام التعاقد مع جناح نادي شتوتجارت كريس فورليتش.

وأضافت الصحيفة الألمانية: كريس فورليتش كان ضمن الأسماء المرشحة للانضمام إلى بايرن ميونخ خلال فترة تواجد المدير الرياضي السابق البوسني حسن صالح حميديتش الذي رشح الاعب للانتقال إلى بايرن ميونخ لكت الصفية لم تكتمل قبل ان يرحل حميديتش.

وقالت ذي بيلد ان ضم كريس فورليتش سيضع إدارة بايرن ميونخ امام ضرورة بيع أحد أجنحة الفريق في الوقت الحالي حيث يتواجد داخل الفريق البافاري عدد كبير من اللاعبين المميزين في مركز الجناح مثل كينجسلي كومان و ليروي ساني و جمال موسيالا وسيرج جنابري واخيرا ماتياس تيل وبالتالي فأن التخلي عن لاعب او اثنين من بين هؤلاء سيكون ضروريا لافساح المجال امام باقي اللاعبين.

يذكر أن بايرن ميونخ يمر هذا الموسم بفترة صعبة في الوقت الحالي حيث يبتعد عن صدارة الدوري الألماني بفارق خمس نقاط عن المتصدر بايرليفركوزن وايضا خسارته في ذهاب دور ال ١٦ لبطولة دوري أبطال أوربا امام لاتسيو الايطالي بهدف مقابل لا شىء.