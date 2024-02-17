مفاجأة سارة للجماهير المصرية بشأن مباريات الدوري المصري

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة عن حقيقة زيادة أعداد الجماهير في مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وقال دياب في تصريحات تليفزيونية: “الرابطة تقدمت بالفعل بطلب إلى الجهات المختصة بشأن الموافقة على زيادة أعداد الجماهير إلى 20 الف مشجع في كل مباراة من مباريات الدوري الممتاز قبل بطولة كأس أمم إفريقيا”.

وأضاف: “المؤسسات المصرية تدعو لزيادة الحضور الجماهيري في مباريات الدوري المصري، وزيادة الحضور الجماهيري مهم لقوة المنافسة في بطولة الدوري الممتاز”.

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واختتم: “أتمنى أن يكون هناك خبر سار للجماهير المصرية بشأن زيادة عدد الحضور الجماهيري في مباريات الدوري المصري الممتاز، وفي حالة وصول الموافقات الأمنية سنعلن عن ذلك رسميًا وسنزيد الحضور الجماهيري في باقي مباريات الدوري”.

ويتصدر نادي إنبي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة، جمعها الفريق من 12 مباراة، فيما يأتي نادي زد في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، جمعها من 11 نقطة، فيما يأتي نادي الاتحاد السكندري في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، جمعها الفريق من عشر مباريات.