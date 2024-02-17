عمرو أنور يُعلن تشكيل طنطا لمواجهة القناة بدوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل فريقه لمواجهة القناة ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية في دوري المحترفين المصري.

حيث جاء التشكيل علي النحو التالي :

مصطفي الكومي : في حراسة المرمي

خط الظهر : الحسيني سمير ، أحمد آباظة ، محمد حسام ، إسلام واصل

خط الوسط : أحمد السيد ، حسون محمد ، محمد السيد ، إبراهيم حميدو

في الهجوم : أقطاي عبد الله ، عوض التهامي

ويجلس علي دكة البدلاء :

بيدو نصر ، محمد مصطفي حموشة ، فارس طارق ، شهاب فتحي ، ممادو رشيد ، نصر عبد الرازق ، محمد فاتح بوجي ، محمد عوض رزق

يُذكر أن طنطا سيواجه القناة ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية في دوري المحترفين، وستقام المباراة بينهما على ملعب طنطا اليوم السبت في تمام الثالثة عصرًا.